جيش الاحتلال: استمرار البحث عن 4 مفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على حيفا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الجيش الإسرائيلي، أعلن استمرار البحث عن 4 مفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على حيفا.



عرضت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن رويترز، أن إيران وأمريكا تلقتا خطة اتفاق من مرحلتين يتضمن وقفا لإطلاق النار ثم اتفاقا نهائيا.

وأوضحت القناة أن مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية، وأن مقترح الاتفاق النهائي يتضمن رفع العقوبات عن إيران والإفراج عن أصولها المجمدة.



ولفتت إلى أن خطة إنهاء الأعمال القتالية في الشرق الأوسط يتعين الموافقة عليها اليوم.