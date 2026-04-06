تحمل الغاز المسال.. ناقلات يابانية تعبر مضيق هرمز

أكدت طوكيو عبور سفينتين يابانيتين لمضيق هرمز وسط تصاعد التوتر حول إيران، لكنها امتنعت عن التعليق على قرارات شركات الشحن أو مساراتها.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا: "بحسب وزارة النقل، فقد عبرت سفينتان مرتبطان باليابان مضيق هرمز في الفترة من 3 إلى 4 أبريل. ويوجد حاليا 43 سفينة مرتبطة باليابان أيضا في الخليج".





وأكد أن القرارات المتعلقة بالمسارات تتخذها شركات الشحن نفسها، ولذلك تمتنع الحكومة عن التعليق على هذه القضايا.





وأشار كيهارا إلى أن "اليابان أبلغت الجانب الإيراني قلقها بشأن السفن العديدة، بما في ذلك تلك المرتبطة باليابان، التي لا تزال موجودة في الخليج، ودعت إلى توفير ملاحة آمنة لجميع السفن".





وأضاف أن الحكومة ستواصل جمع المعلومات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة السفن وأطقمها.





وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية في وقت سابق بأنه ولأول مرة منذ الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، عبرت ناقلتان يابانيتان تحملان الغاز المسال مضيق هرمز بسلام.