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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحديات التغيرات المناخية وندرة المياه وتحقيق التنمية.. البحوث الزراعية ينظم المؤتمر العلمي الأول

البحوث الزراعية ينظم المؤتمر العلمي الأول
البحوث الزراعية ينظم المؤتمر العلمي الأول
شيماء مجدي

افتتح الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية فعاليات المؤتمر الأول لقسم بحوث الفاكهة تحت عنوان زراعة وتربية أشجار الفاكهة في مصر التحديات والفرص من أجل مستقبل مستدام بحضور نخبة من الباحثين بالمركز واساتذة الجامعات ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ا. علاء فاروق .


وقد اشاد رئيس المركز بالجهود التي تبذل من أجل دفع عجلة الصادرات المصرية الزراعية واكد عبد العظيم علي أهمية تضافر الجهود البحثية لإيجاد حلول واقعية للمشكلات التي تواجه المحاصيل البستانية في ظل تحديات التغيرات المناخية وندرة المياة وتحقيق التنمية الزراعية ودعم الأمن الغذائي وتعزيز فرص التصدير.

ومن جانب آخر أكد الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس المركز للانتاج علي أهمية دعم الدولة للبحث العلمي الزراعي و أهمية التنسيق بين الاقسام والمعاهد البحثية من أجل الوصول إلي منظومة متكاملة لإنتاج المحاصيل البستانية .


واشارت الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس المركز للبحوث ان المؤتمر يعد ركيزة هامة لتفعيل آلية التواصل بين المزارعين والقطاع الخاص لتحقيق تنمية زراعية مستدامة .


واضاف الدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين ان هذا المؤتمر يعد وسيلة للتواصل بين الباحثين في مختلف التخصصات البحثية وان المؤتمر يطرح أجندة هامة تشمل استنباط أصناف وهجن تحت الظروف الغير مواتيه .

القسم يعمل بشكل مستمر


واضافت الدكتورة اجلال محمد سيد رئيس قسم بحوث تربية الفاكهة  والأشجار الخشبية ان القسم يعمل بشكل مستمر  علي تطوير برامج التربية والتحسين الوراثي لاشجار الفاكهة بما يتطلب مع المواصفات السوقية وان المؤتمر يشمل العديد من الجلسات النقاشية ،وعرض نتائج الأبحاث التطبيقية والخروج بتوصيات هامة حول النهوض بزراعة الفاكهة في مصر

عادل عبد العظيم البحوث الزراعية الفاكهة أشجار الفاكهة وزير الزراعة

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