"البحوث الزراعية": مصر تحتل مكانة عالمية متميزة في إنتاج نبات وزهور الياسمين

أكد الدكتور أيمن حمودة أستاذ النباتات الطبية والعطرية ومدير معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، أن مصر تحتل مكانة عالمية متميزة في إنتاج نبات وزهور الياسمين، حيث تمثل وحدها نحو 70% من الإنتاج العالمي.. مشددا على أن جودة ومكونات الياسمين المصري لا ينافسها أي بلد آخر في العالم.

وقال حمودة - في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (إكسترا نيوز) - إن منتجات الياسمين تعد من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، حيث تسهم في تعزيز الصادرات، وتعرف مصر عالميا بتصدير كميات كبيرة من زيت وعجينة الياسمين الخام.



وأشار إلى أن هناك توجها رئاسيا نحو التصنيع المحلي لمشتقات نبات الياسمين بدلا من تصديره كمواد خام، موضحا أن مصر تستورد عطورا سنويا بأكثر من 360 مليون دولار، ما يعزز أهمية استغلال الثروة النباتية المحلية في صناعة العطور محليا.

