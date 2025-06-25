المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

نفذت المنطقة الجنوبية العسكرية المرحلة الأولى من حملة "بشرة خير" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني وذلك لتقديم الدعم والمساندة للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة أسيوط.

وألقى اللواء أح أسامة سمير عبد اللطيف قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعظيم المشاركة المجتمعية الفاعلة مع مختلف أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الحياة الكريمة لأبناء شعب مصر العظيم.

وتضمنت الحملة تنظيم معرض بالمجان يضم 100ألف قطعة ملابس ومفروشات وأدوات منزلية ولعب أطفال، كما تم توزيع 20 طن من الحوم و 10آلاف كرتونة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق النائية للمساهمة فى تلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين.

كما تم تنظيم قافلة طبية مجانية لـ 10 آلاف أسرة إشتملت على العديد من العيادات لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعدد من التخصصات الطبية المختلفة وكذا صرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وتوزيع عدد من الكراسى المتحركة لدعم أبناء مصر من ذوى الهمم ، فضلاً عن توزيع كافة الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل لـ 25 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج بما يعزز من زيادة أواصر الترابط بين أبناء الشعب المصرى وقواته المسلحة.

حضر الفعاليات محافظ أسيوط وعدد من الشخصيات العامة بمحافظة أسيوط .

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة ودورها فى دعم المجتمع المدني.