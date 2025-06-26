بدون أجهزة ولا جلسات.. اعرفي أسهل طريقة لشد الخدود المترهلة والتجاعيد

تعانى الكثير من السيدات والفتيات من ترهل الخدود وتجاعيد الابتسام والحزن فى سن صغيرة بسبب العادات الخاطئة واستخدام الهاتف المحمول والانحاء للأمام ساعات طويلة.

وفى الساعات الماضية اشتهر مقطع فيديو لطبيب يتحدث عن طريقة سهلة وفعالة ولشد الخدود المترهلة وعلاج التجاعيد وخطوط الابتسام.

نعرض لكم فى هذا التقرير خطوات أسهل طريقة لشد الخدود المترهلة والتجاعيد.

تمرين شد الخدود الأول

في البداية اثني إصبع واحد من كل يد وضعي كل واحد منهما فى بداية الخد من عند الذقن وابدئي في سحبهما للأعلى تجاه الأذن والتوقف أمام الجزء العلوي منها.

تمرين شد الخدود الثاني

أما التمرين الثاني لشد الخدود والتجاعيد فيبدأ بوضع إحدى اليدين عند أعلى الشفاة وبالقرب من خط الابتسام فى الخد الأيمن ثم وضع اليد الأخرى على خط الابتسام نفسه والبدء في رفع الخد من خلال شد اليد بقوة للأعلى.