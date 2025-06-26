قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم واسع للمستوطنين على «كفر مالك» يسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7
رسميا.. أسعار الدولار الأمريكي اليوم
دعاء العام الهجري الجديد .. اللهم نسألك خيره ونعوذ بك من شره
رئيس "العربية للتصنيع" يكشف تفاصيل تأسيس شركة مشتركة لتوطين الصناعات الطبية
طارق يحيى: تأخر التحركات لحسم الصفقات يُفقد الزمالك لاعبين «فرز أول»
بعد خروج ماميلودي صن داونز.. خيبة أمل أفريقية في كأس العالم للأندية 2025
خطوات استخراج تأشيرة الزيادة السعودية العائلية
الأهلي يستعد لتقديم عرض رسمي لضم مدافع الإفريقي التونسي
ميدو يختار أفضل اللاعبين في الاهلي بكأس العالم للأندية
طاهر أبوزيد يكشف سرًا صادمًا عن أبو تريكة
إحنا مالنا بالعقد.. رد حاسم من المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة بشأن زيزو
ترامب يهاجم محاكمة نتنياهو ويصفها بـ«السخيفة».. ويدعو إلى إلغائها فورًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إحنا مالنا بالعقد.. رد حاسم من المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة بشأن زيزو

زيزو
زيزو
يمنى عبد الظاهر

رد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة على أنباء طلب الوزارة الاطلاع على عقود لاعبي كرة القدم وتحديدًا أحمد مصطفي زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موضحًا أن الوزارة ليس لها علاقة بالأمر، ولا يوجد أي دور رقابي مطلقًا على العقود من الأساس.

محمد الشاذلي في تصريحات تلفزيونية أكد أن "وزارة الرياضة لا تحصل على أي نسب مالية من عقود اللاعبين، وليس من حق الوزارة طلب الاطلاع على أي عقد رسمي، النسب التي يتم تحصيلها من عقود اللاعبين تذهب لميزانية اتحاد الكرة، والنسب تتراوح ما بين 3 و4 و5 %، بمعني أن أي لاعب قام بالتجديد يحصل على 3%، لو لاعب محلي انتقل لنادي أخر يحصل على 4%، ولو كان لاعب اجنبي جديد يحصل اتحاد الكرة على 5%".

وأضاف:"الفلوس اللي بتدخل خزينة اتحاد الكرة بتخضع لرقابة مالية من الوزارة زي باقي الأندية، ودا أمر طبيعي جدًا من جانب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات".

وبخصوص حقيقة طلب الوزارة بالإطلاع على عقد زيزو رد الشاذلي قائلًا:"وزارة الرياضة أو الجهات الرقابية لم تطلب مطلقا الاطلاع على عقود زيزو، والأمور المحاسبية يتم التعامل فيها بالأوراق فقط".

واختتم: "ليس لنا علاقة بالأرقام المالية في عقود زيزو أو غيره من اللاعبين، ما يخصنا هو الأوراق الرسمية، ولا يوجد أي أزمات مطلقًا بشأن الأمر، ولم نطلب الاطلاع مطلقا على عقد زيزو".

لوزارة الشباب والرياضة بالنادي الأهلي اتحاد الكرة عقد زيزو الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

الرئيسان السيسي

الرئيس السيسي يقرر زيادة المعاشات 15% اعتبارًا من أول يوليو 2025

تأشيرة الزيارة السعودية

شروط إصدار تأشيرة الزيارة للسعودية 2025

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

طارق النبراوي نقيب المهندسين

غضب عارم ضد النقيب.. المهندسين تقرر منح عضويتها للحاصلين على دبلوم صنايع

أحمد السقا ومها الصغير

فحص بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا والتحري عن ملابساته

ترقيات الموظفين

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

ترشيحاتنا

الأنبا مكسيموس

تدشين كنيسة رئيس الملائكة سوريال والقديسة أناسيمون بقويسنا

البابا تواضروس

الآلاف من أهالي منطقة العصافرة يستقبلون البابا تواضروس .. صور

البحوث الزراعية ينظم المؤتمر العلمي الأول

تحديات التغيرات المناخية وندرة المياه وتحقيق التنمية.. البحوث الزراعية ينظم المؤتمر العلمي الأول

بالصور

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

طريقة سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة سلطة بابا غنوج بالطحينة.

8 فوائد جماليّة للفول السوداني

8 فوائد جماليّة للفول السوداني
8 فوائد جماليّة للفول السوداني
8 فوائد جماليّة للفول السوداني

بدون أجهزة ولا جلسات.. اعرفي أسهل طريقة لشد الخدود المترهلة والتجاعيد

الخدود المترهلة والتجاعيد
الخدود المترهلة والتجاعيد
الخدود المترهلة والتجاعيد

مشروب صحى.. طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة

طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة .
طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة .
طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة .

فيديو

شيرين عبد الوهاب

مهرجان موازين.. بوابة شيرين عبد الوهاب للعودة إلى الساحة من جديد

مانويل جوزيه

لم أكن لأكمل 3 شهور مع الأهلي.. مانويل جوزيه يعترف: كنت أنوي الهرب

الفنان إدوارد

إدوارد: المخرج محمد سامي استفزني في مسلسل إش إش| فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد