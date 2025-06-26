إحنا مالنا بالعقد.. رد حاسم من المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة بشأن زيزو

رد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة على أنباء طلب الوزارة الاطلاع على عقود لاعبي كرة القدم وتحديدًا أحمد مصطفي زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موضحًا أن الوزارة ليس لها علاقة بالأمر، ولا يوجد أي دور رقابي مطلقًا على العقود من الأساس.

محمد الشاذلي في تصريحات تلفزيونية أكد أن "وزارة الرياضة لا تحصل على أي نسب مالية من عقود اللاعبين، وليس من حق الوزارة طلب الاطلاع على أي عقد رسمي، النسب التي يتم تحصيلها من عقود اللاعبين تذهب لميزانية اتحاد الكرة، والنسب تتراوح ما بين 3 و4 و5 %، بمعني أن أي لاعب قام بالتجديد يحصل على 3%، لو لاعب محلي انتقل لنادي أخر يحصل على 4%، ولو كان لاعب اجنبي جديد يحصل اتحاد الكرة على 5%".

وأضاف:"الفلوس اللي بتدخل خزينة اتحاد الكرة بتخضع لرقابة مالية من الوزارة زي باقي الأندية، ودا أمر طبيعي جدًا من جانب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات".



وبخصوص حقيقة طلب الوزارة بالإطلاع على عقد زيزو رد الشاذلي قائلًا:"وزارة الرياضة أو الجهات الرقابية لم تطلب مطلقا الاطلاع على عقود زيزو، والأمور المحاسبية يتم التعامل فيها بالأوراق فقط".

واختتم: "ليس لنا علاقة بالأرقام المالية في عقود زيزو أو غيره من اللاعبين، ما يخصنا هو الأوراق الرسمية، ولا يوجد أي أزمات مطلقًا بشأن الأمر، ولم نطلب الاطلاع مطلقا على عقد زيزو".