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رئيس "العربية للتصنيع" يكشف تفاصيل تأسيس شركة مشتركة لتوطين الصناعات الطبية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس "العربية للتصنيع" يكشف تفاصيل تأسيس شركة مشتركة لتوطين الصناعات الطبية

اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع
اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كريم الخطيب

قال اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنه تم الإتفاق على تأسيس شركة مشتركة لتوطين الصناعات الطبية، مع شركة للأجهزة الطبية "XGY"، لتأسيس الشركة "العربية-الصينية" للصناعات الطبية، ومنها أجهزة الأشعة التشخيصية والعلاجية كمرحلة أولى بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتميزة بالهيئة العربية للتصنيع.

وأكد "عبد اللطيف" خلال تصريحاته له، على زيادة نسب المكون المحلي، لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في هذه الصناعة المتطورة تكنولوجيا، موضحا أن تصميم وتصنيع مشتملات تقنيات هذه الصناعة محليًا داخل الهيئة العربية للتصنيع، بما يحقق ولأول مرة توطين هذه الصناعة الحيوية بجمهورية مصر العربية.

خدمات الصيانة وقطع الغيار

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مجالات التعاون تتضمن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمهندسين والفنيين العاملين بالشركة "العربية-الصينية" للصناعات الطبية، المقرر تأسيسها مع تقديم خدمات الصيانة وقطع الغيار.

تخصصات الأجهزة الطبية

وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع، تحرص على إقامة شراكات إستراتيجية مُثمرة، وتتطلع لتعزيز التعاون مع الشركة الصينية العالمية في مجال تصنيع كافة مجالات وتخصصات الأجهزة الطبية وفقًا لمعايير الجودة العالمية تحت شعار "صنع في مصر"، وزيادة الفرص التسويقية للصناعات الطبية مما يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الإعتماد على الإستيراد، مع فتح آفاق التصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية.

أعرب عن تقديره واعتزازه بهذه الشراكة مع الصينية العالمية "XGY" شركة مشيدا بخبراتها الفنية في تصنيع الأجهزة الطبية، لافتا إلى أن هذا التعاون يتم في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

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