تأسيس شركة مصرية صينية لتوطين الصناعات الطبية | تفاصيل

شهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان توقيع عقد الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة للأجهزة الطبية (XGY)، لتأسيس الشركة العربية - الصينية للصناعات الطبية، الذي وقعه كل من اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور جاو دا تين رئيس مجلس إدارة شركة للأجهزة الطبية (XGY).



جاء هذا علي هامش فعاليات افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "‏Africa Health ExCon2025" في نسخته الرابعة، تحت رعاية الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد خلال الفترة من 24-27 يونيو 2025؛ بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار "الابتكار والإستقلال: تسخير الذكاء الإصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الأفريقية"."



توطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي

ويعد هذا التعاون من الخطوات الناجحة والمستمرة التي تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي, وتقليل الواردات وزيادة القيمة المضافة في مختلف الصناعات وجذب الاستثمارات بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية.

خلال فعاليات التوقيع، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" عن تقديره واعتزازه بهذه الشراكة مع الصينية العالمية XGY شركة مشيدا بخبراتها الفنية في تصنيع الأجهزة الطبية، لافتا إلى أن هذا التعاون يتم في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .



وأشار أنه تم الإتفاق على تأسيس شركة مشتركة لتوطين الصناعات الطبية ومنها أجهزة الأشعة التشخيصية والعلاجية كمرحلة أولى بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتميزة بالهيئة العربية للتصنيع .



وأكد علي زيادة نسب المكون المحلي، لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في هذه الصناعة المتطورة تكنولوجيا، لافتا إلي تصميم وتصنيع مشتملات تقنيات هذه الصناعة، محليًا داخل الهيئة العربية للتصنيع، بما يحقق ولأول مرة توطين هذه الصناعة الحيوية بجمهورية مصر العربية.



وأوضح أن مجالات التعاون تتضمن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمهندسين والفنيين العاملين بالشركة العربية - الصينية للصناعات الطبية ، المقرر تأسيسها مع تقديم خدمات الصيانة وقطع الغيار.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص على إقامة شراكات إستراتيجية مُثمرة، وتتطلع لتعزيز التعاون مع الشركة الصينية العالمية في مجال تصنيع كافة مجالات وتخصصات الأجهزة الطبية وفقًا لمعايير الجودة العالمية تحت شعار "صنع في مصر"، وزيادة الفرص التسويقية للصناعات الطبية مما يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الإعتماد على الإستيراد، مع فتح آفاق التصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية

وبأسعار السوق التنافسية.

من جانبه، أعرب الدكتور "جاو دا تين " رئيس مجلس إدارة شركة للأجهزة الطبية (XGY) عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس الثقة الكبيرة في إمكانيات الهيئة وقدرتها التصنيعية المتطورة.



وأوضح أن شركة الأجهزة الطبية (XGY) تطلع إلى نقل التكنولوجيا بالكامل إلى مصر، والشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع لتأسيس شركة مشتركة لتوطين كافة الصناعات الطبية مما يساهم في تعزيز أوجه التعاون المشترك وفتح منافذ تصديرية بالاستفادة من الميزات الاستثمارية الناجحة بالاقتصاد المصري .



وفي سياق متصل، تفقد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، والدكتور "خالد عبد الغفار " نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان, وبحضور الدكتور "هشام أبو ستيت" رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد معرض الهيئة العربية للتصنيع، حيث أعربوا عن إعجابهم بمنتجات الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية والشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD) ومصنع قادر للصناعات المتطورة التابعين للهيئة العربية للتصنيع، حيث يتم عرض العديد من المنتجات الطبية من انتاج الهيئة العربية للتصنيع ومنها المفاصل الصناعية والشرائح والمسامير الطبية والسرنجات الآمنة والخيوط الجراحية وكبسولات العمليات وأجهزة التطبيب عن بعد حضانات الأطفال والأسرة الطبية وأجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي وايضا تجهيزات العيادات الطبية .