تصنيع 260 ألف سيارة ضمن خطة إنتاج 2026 بالهيئة العربية للتصنيع.. تفاصيل

كشف اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة، وتفقده عددًا من سيارات طراز "سيتروين C4X، محلية التصنيع.

وقال "عبد اللطيف"، إن الرئيس السيسي وجه بضرورة نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر، حيث تم التطرق إلى أحدث الصناعات في الهيئة، والاطلاع على أخر مستجدات التصنيع المدنية والعسكرية.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الرئيس السيسي وجهنا للتعاون مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، موضحًا أنه بناء على توجيهات الرئيس تم إنتاج سيارات طراز "سيتروين C4X" التي تُصنّع محليًا بنسبة مكون 45% داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) ومجموعة "ستيلانتس" الفرنسية.

سعر السيارة

وأشار اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف إلى أن سعر السيارة التي تم استعرضها أمام الرئيس الفئة الأولى تصل لـ1.2 مليون جنيه، والفئة الثانية منها يصل لـ1.5 مليون جنيه، والفئة الأولى والثانية متوفرة في الأسواق.

إنتاج نموذجين جديدين

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة العربية للتصنيع وقعت اتفاق مع مجموعة ستيلانتس، لإنتاج نموذجين جديدين من السيارات بنهاية عام 2026، لإنتاج 260 ألف سيارة، منهم 160 ألف للتصدير والـ80 للسوق المحلي.

زيادة نسبة التصنيع المحلي

وأشار "عبد اللطيف"، إلى أن الرئيس السيسي طالبه بزيادة نسبة التصنيع المحلي من السيارات التابعة للهيئة العربية، مؤكدًا أنه سيتم تصنيع 7 آلاف سيارة سنويا لمدة أربع سنوات.