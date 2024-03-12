محافظ الدقهلية: إنذارات بتوقيتات محددة لأصحاب المصانع المتوقفة عن التشغيل بالمنطقة الصناعية



عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعاً لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة ، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة.



وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض الموقف المالي للمنطقة الصناعية بجمصة والموقف التنفيذي لعملية ترفيق مساحة 108 أفدنة امتداد المرحلة الرابعة وعدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية، وأكد " مختار "علي أن توجيهات فخامة الرئيس السيسي دائما ان يتم العمل الجاد وإعطاء الأهمية القصوى للمناطق الصناعية وتطويرها ودعم الصناعة والمستثمرين لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبرى ، لأن الصناعة هي المصدر الأول لدعم الاقتصاد وتوفير موارد مالية للدول.



وأشار " مختار " الي أننا نعمل جميعاً في الدقهلية ومن خلال كافة الاجهزة التنفيذية والقطاعات المختلفة من أجل حل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين لتشجيع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب ، وتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات وتصدير الفائض.



وقد وجه "مختار" الشكر والتقدير للسيدة الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لدعم توصيل القدرة الكهربائية لمنطقة ال108 فدان بالمنطقة الصناعية، وقد كلف "مختار" مدير البيئة بتفعيل عمل لجان المرور علي المصانع بالمنطقة الصناعية لمعاينة اسلوب الصرف الصناعي علي الطبيعة والزام المصانع بتركيب وحدات معالجة للصرف الصناعي لها، واشار "مختار"لضرورة تنفيذ وحدات معالجة للصرف الصناعي بأي منشأة صناعية يتم انشاؤها بمنطقة ال108 فدان حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنة.



وكلف "مختار "مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بضرورة اخطار مديري مديريات الخدمات بالموضوعات المطلوب مناقشتها خلال جلسة مجلس الادارة قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لوضع حلول فورية للمشكلات التي تواجه المستثمرين، واستعرض، "مختار" خلال الاجتماع موقف الاعمال التي تم الانتهاء منها في قطاعي الكهرباء والصرف الصحي لخدمة منطقة ال108 فدان ودراسة انشاء سور ومنظومة كاميرات حول المنطقة، وقرر مجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة "مختار" توجيه إنذارات بتوقيتات محددة لأصحاب المصانع المتوقفة عن التشغيل بالمنطقة الصناعية بسحب الأراضي منهم اذا لم يتم البدء فورا وخلال 10 ايام لتشغيل هذه المصانع بما يعود بالنفع علي مواطني الدقهلية.



واستعرض " مختار" خلال الاجتماع عددا من طلبات المستثمرين وأصحاب الصناعات بشأن التصرف بالتنازل وتغيير نشاط او إضافة أنشطة جديدة وفقا للقواعد ولوائح تنظيم العمل بالمنطقة لدفع العمل بها.

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