من مباراتين لـ4.. شيكابالا يواجه عقوبة مشددة بعد أحداث نهائي كأس مصر

أعلن الإعلامي محمد فاروق عن انباء عن إيقاف شيكابالا من مباراتين لـ ٤ مباريات.

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" أنباء عن إيقاف شيكابالا من مباراتين لـ 4 مباريات بعد واقعة نهائي كأس مصر ".

يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الجونة ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على ستاد خالد بشارة بالغردقة.



ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد تحقيق 4 فوز و3 تعادلات وخسر 3 بينما يأتي نظيره الجونة في المركز الثامن برصيد 19 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات وتعادل بسبعة وهزم مرتين.