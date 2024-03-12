البنك المركزي: ارتفاع التسهيلات الائتمانية للعملاء إلى 5.18 تريليون جنيه أكتوبر الماضي

ارتفع إجمالي التسهيلات الإئتمانية لعملاء البنوك بنهاية أكتوبر الماضي إلي 5.18 تريليون جنيه مقابل 5.1 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام مقارنة بـ5 تريليونات جنيه في أغسطس 2023.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول التسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة نحو 2.31 تريلون في أكتوبر الماضي مقابل 2.3 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 2.22 تريليون جنيه في أغسطس السابق.

ووصل حجم تلك التسهيلات بالعملة المحلية نحو 1.27 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.26 تريليون جنيه في سبتمبر السابق مقارنة بـ 1.23 تريليون جنيه في أغسطس الماضي.

ووصل حجم التسهيلات الائتمانية للحكومة بالعملة الأجنبية نحو 1.36 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 1.006 ترليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 986.5 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وسجلت التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة نحو 2.9 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 2.82 تريليون جنيه في سبتمبر2023,، ومقارنة بـ 2.8 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.