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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أم وأطفالها.. تفاصيل حادث الفطار على الطريق الدائري في الجيزة

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة إصابة سيدة وأبنائها الثلاثة و2 آخرين في حادث مروري على الطريق الدائري في الجيزة.

حيث تبين اصطدام سيارة ملاكي على الطريق الدائري بالـ 5 مصابين وتم نقلهم جميعا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري أعلى المريوطية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة، إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص في الحادث المروري، وتم رفع حطام الحادث ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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