مباحثات هاتفية بين وزيري الخارجية الإيراني والعراقي بشأن غزة

أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، اليوم الثلاثاء مباحثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين، بشأن عددا من الملفات على رأسها العلاقات الثنائية وآخر التطورات في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت وكالة تسنيم الإخبارية الإيرانية بأن عبد اللهيان وحسين، بحثا آخر التطورات في غزة، وأكدا على تكثيف الجهود والتحركات السياسية لوقف الإبادة الجماعية في غزة وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل سريع.

وتناول الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين إيران والعراق وضرورة استمرار مسيرة العلاقات المتنامية ومتابعة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين رئيسي البلدين، كما أشار الطرفان في هذا الاتصال إلى الاجتماع الأخير لرئيسي البلدين على هامش قمة أوبك للغاز في الجزائر، وبحثا آخر مستجدات العلاقات الثنائية المتميزة مؤكدا على زيادة المشاورات بين البلدين وتعزيز التعاون من أجل إستتاب الأمن ​​في المنطقة.