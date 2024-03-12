إعلام إسرائيلي: التعليمات ببدء العملية العسكرية برفح ستصدر في هذه الحالة

نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، عن مصدر سياسي إسرائيلي، إن هناك إجماع على المستوى السياسي الإسرائيلي وعلى رأس الجيش أنه لن يكون من الممكن تحقيق أهداف الحرب، وعلى رأسها تدمير قدرات حماس، دون احتلال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب قوله، فإن هناك اعتبارات متعددة، رفض الخوض في تفاصيلها، تؤخر بدء العملية في هذه المرحلة.

وقدر المصدر أنه في حال عدم التوصل إلى صفقة أسرى مع حماس فإن التعليمات ببدء العملية ستصدر خلال أسابيع قليلة على الأكثر.

وأكد المصدر أنه قبل الهجوم العسكري، سيقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بنقل النازحين الفلسطينيين إلى مناطق أخرى.

وأشار المصدر إلى أن هذه المرحلة الأولية قد تبدأ في الأسابيع المقبلة، ما لم يتم التوصل إلى صفقة أسرى.