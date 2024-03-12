روسيا تبلغ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بخطط أوكرانية لارتكاب عمل إرهابي

باستخدام مادة سامة

أعلن السفير الروسي في هولندا والمندوب لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فلاديمير تارابرين، أن موسكو أبلغت المنظمة بأن أوكرانيا تخطط لارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة سامة.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن المندوب الروسي قوله، في ختام دورة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: "إنه تم إبلاغ المنظمة الدولية بما كشف عنه جهاز الأمن الفدرالي الروسي من خطط الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ عمليات إرهابية ضد العسكريين الروس وممثلي أجهزة السلطة والشخصيات السياسية والاجتماعية باستخدام مادة أمريكية الصنع، مماثلة لمادة BZ السامة".

وأشار تارابرين إلى أن "التشكيلات المسلحة الأوكرانية تواصل استخدام مختلف الأنواع من القذائف اليدوية الصنع والقنابل ضد العسكريين الروس، وهي مزودة بالمواد الكيميائية السامة، وكذلك حاويات بالمواد الكيميائية المجهولة"، مضيفا أن "دائرة المواد المستخدمة واسعة جدا، من الأسمدة والمبيدات إلى المواد السامة الحيوية والمواد الكيميائية المدرجة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".