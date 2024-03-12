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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير إيطاليا بالقاهرة: تعاون متميز مع مصر لإدخال المساعدات لقطاع غزة

صدى البلد

قال سفير إيطاليا بالقاهرة ميكيلي كواروني، إن هناك تعاونا متميزا مع السلطات المصرية لإدخال المساعدات لقطاع غزة؛ خاصة مع وزارتي الخارجية والصحة، فضلا عن الهلال الأحمر المصري.

وقال سفير إيطاليا، في تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تشعر بقلق عميق إزاء ما يحدث في قطاع غزة، مضيفا "نحاول أن نفعل ما بوسعنا في مجال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة".

وأعرب  سفير إيطاليا، عن اعتقاده بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو وقف اطلاق النار وإيجاد حل سياسي قابل للحياة وقابل للتنفيذ ومستدام.

وقال سفير ايطاليا بالقاهرة إن بلاده أرسلت أطفالا جرحى من غزة إلى إيطاليا لتلقي العلاج، مشيرا الى أن إيطاليا ستواصل نقل الجرحى الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات الإيطالية.

ولفت إلى أن إيطاليا انضمت للمر البحري الإنساني لمساعدة أهل غزة؛ وهو ممر بحري يمتد من قبرص إلى غزة .

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