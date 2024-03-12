حدود العلاقة بين الشباب والبنات.. علي جمعة يحاورهم ويرد على أسئلتهم

استقبل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، سؤالا من أحد الشباب يقول فيه “هل الشات بين ولد وبنت يعتبر خلوة أو حرام؟”.

وقال الدكتور علي جمعة، خلال برنامجه الرمضاني اليومي "نور الدين"، في إجابته على السؤال، إن الشات لا يعتبر حراما طالما أنه كان في العلن ولم يكن في الخفاء أو يحتوي على ما يغضب الله".

وردا على حكم مقولة "بحبك وحشتيني من الشاب للفتاة" قال علي جمعة (أنا كمان هكتبلك كده، بس بشرط يكون أبوها عارف لأن لو مفيش حد عارف هيكون فيه مشكلة وسرية وهيكون في كلام مش مظبوط".

وتابع علي جمعة: لازم البنت تقول لوالدها إن فلان بيحبها وكمان أمها تكون عارفها عشان لما يحصل غلط يقوموهم ويعلموهم الصح، حتى لا يقدحوا في العفاف.

وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، علي سؤال من طالب هل علاقة شاب بفتاة خارج نطاق الزواج تعتبر حرام؟.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء: "بتقول عبارة خارج نطاق الزواج العبارة هذه خاطئة، كون أن ولد يكلم بنت طب ما المجتمع كله بيكلم، كلمة علاقة في اللغة معناها أن هناك لقاء، وهناك بسمة بين الطرفين وهناك سلام وبعد السلام تبقى قبلة".

وأضاف :"علاقة دي معناها اتفقوا أن هما يهربوا من أهاليهم عشان يجوزا، ودا يعني الماحي في جميع النواحي، ليس معهم مهر أو شبكة أو شقة أو نفقة ولا هم مستعدين لهذا العفاف الذي يحدث بعد الزواج، واذا كانت هناك نيات موجودة كاستدراج يبقي حرام لا يسمى عفاف، لكن لو كان هناك الأسئلة بين الطرفين مثال: زميلتي أخذت منها الكراسة المحاضرات وبدأت تشتكيلي بعض الأحوال التي تمر بها بين أسرتها فهذا يعتبر عبر التاريخ كان بيحصل لكن كان أساسه العفاف".

فيما قاطع الطالب، مفتى الجمهورية السابق خلال حديثه: "ينفع أحب البنت وأكلمها وأحجزها عشان لما نكبر نجوزها، رد جمعة ضاحكًا: ينفع أنك تحب وينفع انك تحب الخلق كلهم، وماشي ينفع أنك تكلمها وتحجزها.. هو القضية في منتهى البساطة هل هناك عفاف ولا مفيش عفاف".

واختتم اجابة السؤال قائلًا: ليه بيقولك أن الي بيحب خايف عليه أنه يستدرج لكن لو هو ملتفتًا لنفسه واضحًا في ذهنه يبقي ماشي، لو نتفرض أن العفاف بدأ يهتز تقوم منسحبب فورًا".

ووجه أحد الشباب سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، يقول فيه (لو واحد يعرف بنت وبيشجعها على الصلاة والطاعة بس مش مرتبطين رسمي هل ده شئ حلال؟).

وقال علي جمعة، في برنامجه اليومي الرمضاني "نور الدين"، إن المجتمع كله يتحدث مع بعضه، منوها بأن كلمة علاقة في اللغة معناها، وجود لقاءات وبسمات وتلامس جسدي وتقبيل بين الطرفين.

وأشار علي جمعة، إلى أنه إذا كان هناك نية خبيثة مبيتة من أحد الطرفين فهذا الأمر حرام، أما التعامل العلني بين الشباب فلا حرج فيه، كأن يتبادل الطرفان الكتب الدراسية، أو الحديث عن الأمور الأسرية بينهما.

وأوضح، أن كل هذا الأمر حدث قديما حتى في أيام الصحابة ويحدث على مر التاريخ، منوها بأنه لابد أن يتوفر العفاف في هذا الأمر.

وأضاف، أنه لا حرج شرعا من الشاب الذي يحب فتاة ويتحدث معها بدافع الزواج منها في المستقبل متعففا في طريقة تعامله معها بدون ارتكاب محرمات.

وكشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن مقاييس العفاف في التعامل بين الشباب والفتيات.

وقال علي جمعة، في برنامجه الرمضاني اليومي "نور الدين"، إن أول هذه المقاييس ما يعرف بالعلن والسر، فيجب أن تكون العلاقة علنية بين الطرفين ولا تكون سرية.

وأضاف ألا يكون بين الطرفين طلبات محرمة، وألا تحدث بينهما خلوة، وألا يكون هناك شئ غير أخلاقي بينهما.