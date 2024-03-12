الشاعر إسلام خليل: شعبان عبد الرحيم احتضني وكان بمثابة والدي

قال الشاعر إسلام خليل، إن الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم بمثابة والده واحتضني أبويا، وسطرا تاريخا حافلا من الأغاني الشعبية و وأبنائه بمثابة إخوتي ما حدث بينها كانت تصرفات عشوائية نتيجة وفاة والدهم، موضحا أن أغنية ما بخفش وأنت عارف كانت وش السعد عليه معقبا "طرقعت معايا" وكنت متوقع نجاحي في عالم الفن والتأليف، وتقاضيت عليها 200 جنيه.



الشاعر إسلام خليل: شعبان عبد الرحيم أبويا وأبنائه إخواتي

تابع الشاعر إسلام خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المخرج داوود عبد السيد أول من دعمه وواقف بجواره في عالم الفن حينما أصر على اختياري لكتابة أغاني فيلم مواطن ومخبر وحرامي.

واستعاد الشاعر إسلام خليل، العديد من الذكريات السعيدة في حياته الشخصية، لافتا إلى أن قضى أجمل فترات حياته في وجود والده ووالدته وأمنية أي إنسان أي يطول الله في أعمارهما معقبا: "بتحس إنك صغير طول ما هما عايشين"، وأسوأ حاجة حصلت في حياتي كان برحيل وفقدان أمي وأبويا".