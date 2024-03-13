إنتل تطلق أقوى معالجاتها " أنيبدو " بسعر لن تصدقه وإمكانيات خرافية

أعلنت شركة إنتل أنها ستطرح معالج أنيبدو المركزي Core i9-14900KS رسميًا وذلك بسعر يبلغ 749 دولارًا.

ويعد المعالج الأقوى في سلسلة معالجات Raptor Lake Refresh، إذ يتوقع أن يقوم بتحقيق سرعة تردد قد قد تصل إلى 6.2 جيجاهرتز وذلك لنواة واحدة أو اثنتين، وذلك بمعدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 410 واط.

وأكد موقع" MicroCenter " أن هذا السعر يعد مطابق لما طلبته إنتل مقابل معالجات الجيل السابق i9-13900KS و i9-12900KS. ووذلك كإصدار خاص، قد لا يتوفر المعالج المركزي i9-14900KS وذلك في جميع الأسواق التي توجد فيها عادة معالجات i9-14900K.

يعد المعالج Core i9-14900KS الأقوى من الجيل الرابع عشر، و يأتي في علبة زرقاء اللون وعليها علامة إنتل كور i9 الجيل الرابع عشر وذلك مع ختم صغير كتب عليه إصدار خاص (Special Edition).