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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تسيطر على بلدة قرب دونيتسك الأوكرانية

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلنت روسيا، السيطرة على قرية جديدة في شرق أوكرانيا بالقرب من مدينة دونيتسك.

وحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، فحررت القوات الروسية في اتجاه دونيتسك قرية نيفيلسكي، مع احتلال خطوط ومواقع مناسبة أكثر على محور دونيتسك.

كما أشارت إلى أن القوات الروسية سيطرت أيضاً على خطوط ومواقع أكثر فائدة في مناطق نوفوميخيلوفكا في مقاطعة دونيتسك وبيلوجوروفكا في مقاطعة لوجانسك.

ولفتت الوزارة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت على هذا المحور نحو 350 جندياً، ودبابتين، و4 مركبات، ومدفع من طراز “جفوزديكا”. 

روسيا أوكرانيا دونيتسك القوات الأوكرانية القوات الروسية لوجانسك

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