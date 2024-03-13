بـ 70 ألف جنيه فقط.. أرخص سيارة في مصر | إلحق اشتريها

في عالم السيارات المُستعملة، يبحث الكثيرون عن خيارات مواتية تجمع بين الأداء الجيد والتكلفة المنخفضة.

تعتبر سوق السيارات المستعملة مكانًا مثاليًا للعثور على سيارة تلبي احتياجات الشراء، وتتناسب مع ميزانية العميل، نقدم لك أرخص السيارات المستعملة في السوق المصرية اليوم:

1. فيات شاهين 1999



- تتميز فيات شاهين بمحرك 1400 سي سي بقوة 82 حصانًا وناقل حركة يتكون من 5 نقلات.

- تتميز بتصميم مقبول وأداء مميز، بالإضافة إلى عجلات بحجم 15 بوصة.

- تتراوح أسعارها في سوق المستعمل بين 70 ألف جنيه و80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة.

2. لادا سمارا 2004



- تأتي بمحرك مكون من 4 أسطوانات بقوة 77 حصانًا وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات.

- تتسارع من وضع الثبات إلى 100 كم/س في 14 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 155 كم/س.

- تبدأ أسعارها في سوق المستعمل من 70 ألف جنيه، وتتغير حسب حالة السيارة الخارجية.

3. فيات أونو 1984



- تأتي بمحرك 1300 سي سي بقوة 64 حصانًا وبناقل حركة مانيوال.

- تعتبر مناسبة للشباب والسيدات بسبب حجمها الصغير وتصميمها المميز.

- تباع في سوق السيارات المستعملة بأسعار تبدأ من 75 ألف جنيه، وتختلف حسب حالة المحرك.

تتوافر أيضًا سيارة هيونداي إكسيل بسعر 85 ألف جنيه مصري في سوق السيارات المستعملة.