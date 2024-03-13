تصريحات صادمة من كولر بعد هزيمة الأهلي: أسوأ أداء دفاعي ونستحق الهزيمة

نشر الإعلامي أمير هشام تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عقب هزيمة الفريق أمام البنك الأهلي .
وجاءت تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي كالآتي :
◾استحقينا الهزيمة اليوم الأداء كان سيئا بشكل غير طبيعي
◾أرتكبنا أخطاء كارثية أداء مخزٍ وقدمنا أسوأ أداء دفاعي لنا منذ بداية مهمتي مع الفريق
◾لم نستحوذ أو نتحكم في المباراة كنا صفر في اللقاء
◾من الممكن أن تكون هناك حالة تراخي تدل أننا سنفوز بعد الفوز بكأس مصر في المباراة الماضية ولكننا دفعنا الثمن غاليًا
◾أحرزنا أهداف ولكن استقبلنا ونستحق الهزيمة أمام البنك الأهلي
◾عندما تعاقدنا مع عمر كمال قمت بتجربته في مركز قلب الدفاع خلال لقاء ودي لكنه قدم أداءً سيئًا اليوم في ذلك المركز
◾ولكن بعد لقاء اليوم لا يصلح للعب في هذا المركز وهذا خطأ مني وليس أحد غيري
◾أنا من أتحمل هذا الخطأ لأنني اعتمدت عليه في مركز غير مركزه وهذا خطأ لن يتكرر
◾عمر كمال ليس الوحيد من أخطأ اليوم الكل أخطأ والجميع كان بعيدًا عن بعضه والمهاجمين أيضًا لم يدافعوا
◾كان هناك حالة من الاستسهال استقبلنا هدف التعادل مرة والثانية وكان اللاعبين يشعرون أنهم سيفوزون في النهاية