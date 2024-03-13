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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تصريحات صادمة من كولر بعد هزيمة الأهلي: أسوأ أداء دفاعي ونستحق الهزيمة

صدى البلد

نشر الإعلامي أمير هشام تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عقب هزيمة الفريق أمام البنك الأهلي .

وجاءت تصريحات  مارسيل كولر المدير الفني للأهلي كالآتي :

◾استحقينا الهزيمة اليوم الأداء كان سيئا بشكل غير طبيعي

◾أرتكبنا أخطاء كارثية أداء مخزٍ وقدمنا أسوأ أداء دفاعي لنا منذ بداية مهمتي مع الفريق

◾لم نستحوذ أو نتحكم في المباراة كنا صفر في اللقاء

◾من الممكن أن تكون هناك حالة تراخي تدل أننا سنفوز بعد الفوز بكأس مصر في المباراة الماضية ولكننا دفعنا الثمن غاليًا

◾أحرزنا أهداف ولكن استقبلنا ونستحق الهزيمة أمام البنك الأهلي

◾عندما تعاقدنا مع عمر كمال قمت بتجربته في مركز قلب الدفاع خلال لقاء ودي لكنه قدم أداءً سيئًا اليوم في ذلك المركز

◾ولكن بعد لقاء اليوم لا يصلح للعب في هذا المركز وهذا خطأ مني وليس أحد غيري

◾أنا من أتحمل هذا الخطأ لأنني اعتمدت عليه في مركز غير مركزه وهذا خطأ لن يتكرر

◾عمر كمال ليس الوحيد من أخطأ اليوم الكل أخطأ والجميع كان بعيدًا عن بعضه والمهاجمين أيضًا لم يدافعوا

◾كان هناك حالة من الاستسهال استقبلنا هدف التعادل مرة والثانية وكان اللاعبين يشعرون أنهم سيفوزون في النهاية

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