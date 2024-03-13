بايدن يفوز بترشيح الديمقراطيين للسباق الرئاسي رسميًا.. تفاصيل

فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، بترشيح الديمقراطيين للسباق الرئاسي رسميًا بعد انتصاره في انتخابات جورجيا التمهيدية.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، فاز بايدن بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، بعد أن فاز بأغلبية المندوبين اللازمين، مما يؤدي إلى عودته لمباراة صعبة ومتنازع عليها بشدة مع سلفه السابق دونالد ترامب.

ولم تكن النتيجة موضع شك كبير على الإطلاق، رغم أن بايدن واجه معارضة رمزية باعتباره أكبر أسماء الحزب وحكام الولايات.

ومن خلال إفساح المجال أمام بايدن البالغ من العمر 81 عاما، راهن الديمقراطيون على أنه يظل أفضل فرصة للحزب لهزيمة ترامب مرة أخرى.

وسوف تساعد انتخابات نوفمبر المقبل في تحديد ما إذا كان هذا الرهان سيؤتي ثماره.