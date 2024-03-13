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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ياسمين عبد العزيز : عدم وجودى في رمضان تريند مصر والعالم

صدى البلد

كتبت الفنانة ياسمين عبد العزيز تعليق جديد عبر حسابها بتطبيق إنستجرام داعبت من خلاله متابعيها.

حيث كتبت ياسمين عبدالعزيز:" الحمدلله عدم وجودى فى رمضان السنادى ،تريند فيسبوك وجوجل مصر، وتريند إنستجرام وتريند مصر وتريند العالم كله.

حلت الفنانة بدرية طلبة ضيفة على قناة الظفرة، حيث كشفت عن علاقتها بالفنانة ياسمين عبد العزيز ، بعد أن جمعتهما عدد من الأعمال الفنية .

وقالت بدرية طلبة :لما نجمة بحجم  ياسمين عبد العزيز تقولي فى المشهد قولي ليه ساكته، يبقي فاضل شوية تضربني علشان أقول، وتوقف تخدم عليا وتفرشلي علشان أرمي الافيه . 

وتابعت بدرية طلبة : ياسمين عبد العزيز مش بتعمل معايا أنا كده بس، هي ليها ناس بتحبهم وبتتفائل بيهم زي إيمان السيد وحسن عبد الفتاح ، فهي واثقة من نفسها، هي انسانة اشلها على دماغي لأنها بتعلي الممثل اللي قدامها .

وكان آخر أعمال بدرية طلبة هو فيلم الملكة ، من  بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

الفيلم تم تغيير اسمه من «كتف رباعي» إلى «الملكة»، ومن المقرر طرحه في الدول العربية خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

الفنانة ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز ياسمين عبدالعزيز

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