بعد هزيمة الأهلي.. تعليق ناري من مدرب البنك

نشر الإعلامي سيف زاهر تصريحات طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي عقب الفوز على الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال طارق مصطفي عبر لقاء خاص مع الاعلامي سيف زاهر : التوفيق كان معانا وبشكر حكام المباراة.. واللي جاي أحسن.



وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

سجل ثلاثية الأهلي ، موديست ورضا سليم وحسين الشحات ، فيما سجل رباعية البنك ، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .