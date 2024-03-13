إسلام أبو الوفا يحقق 3 ذهبيات في رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

حقق إسلام أبو الوفا لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال 3 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

وتمكن إسلام أبو الوفا من تحقيق ذهبية الخطف وذهبية الكلين والنطر وذهبية المجموع، في منافسات وزن 89 كجم.

وبذلك يرفع منتخب رفع الأثقال رصيده في دورة الألعاب الأفريقية إلى 12 ميدالية بواقع 9 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميداليتين برونزية.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية ( الأنوكا )، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية ( الأوكسا ).