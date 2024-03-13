بعد هزيمة الأهلي أمام البنك.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا للجمهور بعد هزيمة الاهلي امام البنك الاهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي :رأيكم مين أفضل لاعب في ماتش الاهلي والبنك الأهلي؟

وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

سجل ثلاثية الأهلي ، موديست ورضا سليم وحسين الشحات ، فيما سجل رباعية البنك ، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .