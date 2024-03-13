كريم بامبو: حققنا أهم 3 نقاط في الدوري على أحسن فريق بأفريقيا

نشر الإعلامي سيف زاهر تصريحات نجم البنك الأهلي كريم بامبو عقب الفوز على الأهلي بـ دوري نايل .

وقال كريم بامبو: "حققنا أهم 3 نقاط في الدوري على أحسن فريق في إفريقيا.

وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

وسجل ثلاثية الأهلي ، موديست ورضا سليم وحسين الشحات ، فيما سجل رباعية البنك ، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .