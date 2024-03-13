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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم بامبو: حققنا أهم 3 نقاط في الدوري على أحسن فريق بأفريقيا

كريم بامبو
كريم بامبو

نشر الإعلامي سيف زاهر تصريحات  نجم البنك الأهلي  كريم بامبو عقب الفوز على الأهلي بـ دوري نايل .

وقال  كريم بامبو: "حققنا أهم 3 نقاط في الدوري على أحسن فريق في إفريقيا.

وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

 

وسجل ثلاثية الأهلي ، موديست ورضا سليم وحسين الشحات ، فيما سجل رباعية البنك ، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .

كريم بامبو - الأهلي الاهلي و البنك الاهلي

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