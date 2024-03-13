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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفيش روح ولا حماس.. طه إسماعيل: الأهلي لعب أسوأ مبارياته أمام «البنك»

الأهلي
الأهلي

علّق طه إسماعيل أسطورة النادي الأهلي على خسارة الأهلي أمام البنك الأهلي في الجولة 15 من الدوري المصري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ونشر الإعلامي سيف زاهر تصريحات طه إسماعيل وجاءت كالآتي : من أسوأ مباريات الأهلي مفيش روح ولا حماس، وبحيي طارق مصطفى لأنه لعب بجرأة وشجاعة".

 

وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

 

وسجّل ثلاثية الأهلي ، موديست ورضا سليم وحسين الشحات ، فيما سجل رباعية البنك ، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .

- الأهلي طه إسماعيل مباريات الأهلى الاهلي والبنك الاهلي

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