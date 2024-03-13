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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

يستحق الخسارة من الجونة| «أبوالدهب»: الزمالك يدفع ثمن الإطاحة بـ معتمد جمال

صدى البلد

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك استحق الخسارة من الجونة في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.


وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن فريق الزمالك لم يقدم الأداء المنتظر منه في مباراة الجونة ببطولة الدوري الممتاز واستحق الخسارة أمام فريق مكافح طوال 90 دقيقة".


وتابع:" في رأيي أن فريق الزمالك يدفع ثمن الإطاحة بمعتمد جمال المدير الفني السابق للفريق الأبيض فهو كان يسير بخطى ثابتة مع الزمالك عن البرتغالي جوزيه جوميز".

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يستحق الخسارة من الجونة| «أبوالدهب»: الزمالك يدفع ثمن الإطاحة بـ معتمد جمال

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