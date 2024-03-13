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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق لـ بايدن بعد فوزه بترشيح الديمقراطيين في السباق الرئاسي

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على فوزه بترشيح الديمقراطيين للسباق الرئاسي رسميًا بعد انتصاره في انتخابات جورجيا التمهيدية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بايدن إنه يشرفه أن يصبح المرشح المفترض للحزب الديمقراطب لمنصب الرئيس بعد تأمين المندوبين اللازمين للفوز بالترشيح.

وذكر بايدن في بيان: “قبل أربع سنوات، ترشحت للرئاسة لأنني اعتقدت أننا نخوض معركة من أجل روح هذه الأمة.. بفضل الشعب الأمريكي، فزنا بتلك المعركة، ويشرفني الآن أن الائتلاف الواسع من الناخبين الذين يمثلون التنوع الغني للحزب الديمقراطي في جميع أنحاء البلاد قد وضعوا ثقتهم بي مرة أخرى لقيادة حزبنا - وبلدنا، في لحظة أصبح فيها التهديد الذي يشكله ترامب أكبر من أي وقت مضى”.

ووصل بايدن إلى العدد اللازم من المندوبين البالغ 1968 مندوبًا مع تخصيص مندوبين من جورجيا، وهي ولاية كانت حاسمة في فوزه في الانتخابات العامة عام 2020.

 ويمهد هذا الفوز لخوض انتخابات عامة محتملة مع الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر المقبل.

وبالنظر إلى الانتخابات العامة في نوفمبر، حذر الرئيس من أن "الحرية والديمقراطية معرضتان للخطر هنا في الداخل بطريقة لم تحدث منذ الحرب الأهلية".

وكتب: “أمام الناخبين الآن خيار اتخاذه بشأن مستقبل هذا البلد”، متسائلًا: "هل سنقف وندافع عن ديمقراطيتنا أم نسمح للآخرين بتمزيقها؟".

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