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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كاشفًا حقيقة التدخل في الانتخابات.. «بوتين»: سنعمل مع أي رئيس أمريكي

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تتدخل في أي انتخابات وستعمل مع أي رئيس أمريكي منتخب.

جاء ذلك خلال مقابلة على قناة "روسيا 1" ووكالة "سبوتنيك" مع المدير العام لمجموعة "روسيا سيجودنيا" الإعلامية الدولية ومقدم برنامج "أخبار الأسبوع" ديمتري كيسيليوف.

وأضاف: "قلت إن (الرئيس الأمريكي جو) بايدن شخص يمثل المدرسة السياسية التقليدية، وهذا مؤكد، وهناك إلى جانب بايدن وغيره، ما يكفي من المتخصصين في مجال العلاقات الروسية الأمريكية".

ولفت إلى أن "ضبط النفس استراتيجي ولا أعتقد أن كل شيء هنا يسير بسرعة كبيرة، لكننا مستعدون لذلك".

وتعهد بوتين، بإجراء موسكو اختبارات نووية، في حال فعلت الولايات المتحدة الأمريكية الشيء نفسه.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال إن روسيا مُستعدة لحرب نووية من الناحية العسكرية والفنية لكن لا يوجد ما يشير إلى الصدام المباشر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تطوّر القوى النووية لكن هذا لا يعني أنها مُستعدة لبدء حرب نووية غدًا.

وأضاف أن بلاده مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا تعلق الأمر بوجود الدولة الروسية، مؤكدًا أنه لم تكن هناك حاجة أبدًا لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا.

ولفت “بوتين” إلى أنه إذا ظهرت قوات أمريكية في أوكرانيا، فإن روسيا ستعاملها على أنها جهات تدخلية، مؤكدًا أن الثالوث النووي الروسي أكثر حداثة من أي شيء آخر.

بوتين روسيا انتخابات رئيس أمريكي منتخب بايدن

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