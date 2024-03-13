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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعر مغرٍ.. أرخص سيارة مستعملة في السعودية|فابريكا

تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة

إذا كنت تبحث عن سيارة متميزة بمواصفات متقدمة وأداء ممتاز، فإليك فرصة لامتلاك سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2021 المتوفرة للبيع في السوق السعودي للسيارات المستعملة.

 

مواصفات تويوتا كورولا كروس 2021

تعتبر كورولا كروس واحدة من أحدث إصدارات تويوتا في فئة السيارات الكروسوفر، وتتميز بتصميم عصري وأنيق يجمع بين الأداء القوي والراحة المتميزة. تعمل السيارة بمحرك هايبرد بنزيني بقوة 4 أسطوانات، مما يمنحها توازنًا مثاليًا بين القوة والاقتصاد في استهلاك الوقود.

مع محرك سعة 1800 سي سي، توفر كورولا كروس أداءًا قويًا بقوة حصانية تصل إلى 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 142 نيوتن متر. يعمل النظام الهايبرد على تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقديم تجربة قيادة سلسة واقتصادية.

تأتي السيارة بتصميم داخلي فسيح ومريح، مع مقاعد جلدية فاخرة توفر الراحة أثناء القيادة، وشاشة لمس متطورة تعرض معلومات السيارة وتسهل التحكم في الوظائف المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي السيارة على نظام صوت عالي الجودة ومزايا أمان متقدمة مثل نظام الفرامل المانع للانغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل الإلكتروني.

 

سعر السيارة تويوتا كورولا 

بسعر مغرٍ يبلغ 35 ألف ريال فقط، تعد سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2021 فرصة رائعة لمن يبحث عن الجودة والأداء العالي. اتصل الآن للحصول على مزيد من المعلومات ولجدولة موعد لمعاينة وتجربة السيارة بنفسك.

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