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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعليم مطروح: برامج تدريبية لتنمية مهارات موجهي المواد الدراسية والأخصائيين النفسيين والإداريين

برامج تدريبية للعاملين
برامج تدريبية للعاملين بتعليم مطروح

أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إنه يتم تنفيذ حزمة برامج تدريبية لتنمية مهارات موجهي المواد الدراسية والاخصائيين النفسيين والإداريين بالمديرية.

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واضاف ان إدارة التدريب تقوم حالياً بتنفيذ ثلاث ورش تدريبية بقاعة التنمية المهنية وذلك لتنمية مهارات الموجهين العموم والموجهين الأوائل وموجهي المواد الدراسية والاخصائيين النفسيين والاداريين المرشحين من العاملين بالوحدات الحسابية كتتناول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراتي في الطرق الحديثة للتحضير وشرح الدروس العملية كذلك دور الاخصائي النفسي في علاج التسرب كذلك التدريب على منظومة البيرول للإداريين .

وأوضح أن تلك الورش التدريبية يتم تنظيمها للمساهمة الإيجابية رفع كفاءة العاملين وتطوير أدائهم مضيفاً أنها تأتي استمراراً لتدعيم منظومة التنمية المهنية للعاملين ومواكبة للتطورات الحديثة وتشجيع التعليم المستمر وفي ضوء الاحتياجات التدريبية .

وأكد  شحاته   أن تلك الحزم التدريبية تأتي حرصا من تعليم مطروح علي تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتفعيل التنمية المهنية للعاملين بالقطاع التعليمي .

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