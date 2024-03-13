صحف الإمارات اليوم.. ترامب يفوز بترشيح الجمهوريين لانتخابات الرئاسة الأمريكية.. تكثيف المساعدات الإنسانية لدعم غزة في رمضان.. وكييف سترضخ للمفاوضات مع موسكو

تكثيف المساعدات الإنسانية لدعم سكان غزة في رمضان

القوات الروسية تسيطر على قرية جديدة بالقرب من دونيتسك

المجر: كييف لن تنتصر وسترضخ للمفاوضات مع موسكو

ترامب يفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية

تصعيد الحوثي يزيد معاناة ملايين اليمنيين في رمضان

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليًا، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعلن مجلس الشؤون الإنسانية الدولية عن تكثيف المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة خلال شهر رمضان المبارك، من خلال مبادرات تنفذها الجهات الإماراتية المعنية بتقديم العمل الإنساني.

وتغطي المبادرات الجديدة للمساعدات الإماراتية خلال شهر رمضان المبارك مجالات المساعدات الإغاثية والإنسانية من المأكل والمعيشة، والرعاية الصحية والاحتياجات المرتبطة بأداء العبادات.

عربيًا، ذكرت صحيفة "الاتحاد"، أنه حتى التمر ربما سيفقد مكانه المعتاد على مائدة الإفطار اليمنية خلال شهر رمضان هذا العام، بفعل ما تشهده أسواق البلاد من ارتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية، تزامناً مع تقلص المعروض منها من الأصل، بجانب تدهور القدرة الشرائية لملايين المنكوبين بالصراع الدائر في اليمن منذ عقد كامل من الزمان، فضلاً عن آثار الهجمات التي تشنها جماعة «الحوثي» حالياً، على حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وفي الشأن العالمي، ذكرت "البيان"، أن روسيا أعلنت أمس الثلاثاء، أنها سيطرت على قرية جديدة في شرق أوكرانيا بالقرب من مدينة دونيتسك، كما دمرت مستودعاً للذخيرة و146 مسيرة أوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي "في اتجاه دونيتسك، حررت وحدات من تجمع القوات الجنوبية قرية نيفيلسكي واحتلت خطوطاً ومواقع مناسبة أكثر على محور دونيتسك".

كما أشارت إلى أن القوات الروسية سيطرت أيضاً على خطوط ومواقع أكثر فائدة في مناطق نوفوميخيلوفكا في مقاطعة دونيتسك وبيلوغوروفكا في مقاطعة لوجانسك.

من جانبها، قالت صحيفة "الخليج" إن المجر أكدت مجدداً، أمس الثلاثاء، أن كييف لن تنتصر في المواجهة وسترضخ للمفاوضات مع روسيا.

فيما كشفت مصادر أمريكية أن مقاتلات «إف16» التي وعد بها حلف شمال الأطلسي (الناتو) بإدخالها في ساحة المعركة بين أوكرانيا وروسيا باتت جاهزة، لكنه يواجه إشكالية تتمثل في أن الطيارين الأوكرانيين لم تكتمل تدريباتهم.

أما صحيفة "الاتحاد"، فسلطت الضوء على سباق الانتخابات الأمريكية، قائلة إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصل إلى العدد المطلوب من المندوبين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية بولاية واشنطن.

وتجاوز ترامب علامة 1215 مندوبا مطلوبا وسيتنافس ضد شاغل المنصب الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.