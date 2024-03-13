عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الإمارات اليوم.. ترامب يفوز بترشيح الجمهوريين لانتخابات الرئاسة الأمريكية.. تكثيف المساعدات الإنسانية لدعم غزة في رمضان.. وكييف سترضخ للمفاوضات مع موسكو

صحف الإمارات
صحف الإمارات

تكثيف المساعدات الإنسانية لدعم سكان غزة في رمضان
القوات الروسية تسيطر على قرية جديدة بالقرب من دونيتسك
المجر: كييف لن تنتصر وسترضخ للمفاوضات مع موسكو
ترامب يفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية
تصعيد الحوثي يزيد معاناة ملايين اليمنيين في رمضان

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليًا، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعلن مجلس الشؤون الإنسانية الدولية عن تكثيف المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة خلال شهر رمضان المبارك، من خلال مبادرات تنفذها الجهات الإماراتية المعنية بتقديم العمل الإنساني.

وتغطي المبادرات الجديدة للمساعدات الإماراتية خلال شهر رمضان المبارك مجالات المساعدات الإغاثية والإنسانية من المأكل والمعيشة، والرعاية الصحية والاحتياجات المرتبطة بأداء العبادات.

عربيًا، ذكرت صحيفة "الاتحاد"، أنه حتى التمر ربما سيفقد مكانه المعتاد على مائدة الإفطار اليمنية خلال شهر رمضان هذا العام، بفعل ما تشهده أسواق البلاد من ارتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية، تزامناً مع تقلص المعروض منها من الأصل، بجانب تدهور القدرة الشرائية لملايين المنكوبين بالصراع الدائر في اليمن منذ عقد كامل من الزمان، فضلاً عن آثار الهجمات التي تشنها جماعة «الحوثي» حالياً، على حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وفي الشأن العالمي، ذكرت "البيان"، أن روسيا أعلنت أمس الثلاثاء، أنها سيطرت على قرية جديدة في شرق أوكرانيا بالقرب من مدينة دونيتسك، كما دمرت مستودعاً للذخيرة و146 مسيرة أوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي "في اتجاه دونيتسك، حررت وحدات من تجمع القوات الجنوبية قرية نيفيلسكي واحتلت خطوطاً ومواقع مناسبة أكثر على محور دونيتسك".

كما أشارت إلى أن القوات الروسية سيطرت أيضاً على خطوط ومواقع أكثر فائدة في مناطق نوفوميخيلوفكا في مقاطعة دونيتسك وبيلوغوروفكا في مقاطعة لوجانسك.

من جانبها، قالت صحيفة "الخليج" إن المجر أكدت مجدداً، أمس الثلاثاء، أن كييف لن تنتصر في المواجهة وسترضخ للمفاوضات مع روسيا.

فيما كشفت مصادر أمريكية أن مقاتلات «إف16» التي وعد بها حلف شمال الأطلسي (الناتو) بإدخالها في ساحة المعركة بين أوكرانيا وروسيا باتت جاهزة، لكنه يواجه إشكالية تتمثل في أن الطيارين الأوكرانيين لم تكتمل تدريباتهم.

أما صحيفة "الاتحاد"، فسلطت الضوء على سباق الانتخابات الأمريكية، قائلة إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصل إلى العدد المطلوب من المندوبين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية،  بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية بولاية واشنطن.

وتجاوز ترامب علامة 1215 مندوبا مطلوبا وسيتنافس ضد شاغل المنصب الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.

ترامب سباق الانتخابات الأمريكية الرئيس الأمريكي الحوثي دعم سكان غزة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد هزيمة الأهلي بأربعة أهداف

عقوبة تنتظر أكرم توفيق بعد فعله المُسيئ في مباراة البنك الأهلي

مفاجأة | تعليق مثير من خالد الغندور عقب خسارة الأهلي

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة

نجم الزمالك يفتح النار على لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام الجونة

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

الدرديري يكشف عن سبب مثير لهزيمة الزمالك أمام الجونة

دعاء اليوم الثالث من رمضان.. 3 كلمات في القرآن لا ترد

ترشيحاتنا

الفلسطينيون يجتمعون في غزة حول مائدة الإفطار دون الأحباء وبين الأنقاض.. شاهد

وزير الطاقة الإسرائيلي: حماس تؤخر صفقة تبادل الأسرى لهذه السبب

الحبس والغرامة.. عقوبة الغش في مواد البناء وفقا للقانون

عرض خرافي لايُصدق| بشيك على بياض محمد صلاح يقترب من دوري روشن.. وهذا النادي يزاحم بقوة

أخطاء دفاعية|سيد معوض: مباراة الأهلي والبنك «درس كبير» لـ«كولر» في المرحلة المقبلة

سعر عيار 21 اليوم 13-3-2024 في محلات الصاغة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامز جلال يثير الجدل بملابسه في برنامجه الجديد.. سعرها تخطى النصف مليون

ريش أبيض .. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

بسعر مغرٍ.. أرخص سيارة مستعملة في السعودية|فابريكا

بملابس لافتة.. منى زكي تبهر المتابعين عبر إنستجرام بجلسة تصوير جديدة|شاهد

فيديو

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ