شرطة الطيران الإيرلندية "رايان إير" تلغي جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل

قالت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأربعاء، إن شركة الطيران الإيرلندية "رايان إير"، ألغت الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى نهاية أكتوبر، بل ومددت في الواقع تجميد الرحلات الجوية حتى شهر يونيو الذي أعلنته الشهر الماضي.

ووفقا لوسائل الإعلام فأن شركة الطيران تعارض دفع رسوم أكثر تكلفة في المبنى رقم 3، والتي تبلغ 26 دولارًا لكل راكب مقارنة بـ 11 دولارًا في المبنى رقم 1، الذي تم إغلاقه بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبحسب وسائل الإعلام فأنه من المتوقع أن يتلقى عشرات الآلاف من الإسرائيليين إشعارات بشأن إلغاء رحلاتهم في الساعات والأيام المقبلة.