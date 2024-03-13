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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طالب يشرع في قـ.تل عامل بسوهاج.. والسبب غريب

صدى البلد

أصيب عامل في بداية العشرينات من العُمر، بطلق ناري سطحي خلف الأذن اليُمنى، على يد طالب؛ إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق، بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بنشوب مشاجرة ووقوع مصاب.

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وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعو 'عمرو ف.ح.ا' 23 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، وأفاد باتهام المدعو 'عدنان ا.ع.ا' 21 سنة، طالب، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإحداث إصابته بسلاح ناري كان بحوزته على إثر مشاده كلامية بينهما بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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