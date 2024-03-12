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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

طب بشري سوهاج تناقش الحديث في علوم الأشعة التشخيصية والتداخلية

صدى البلد

نظم قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج اليوم العلمي السنوي الثاني، وذلك تحت عنوان "الحديث في علوم الأشعه التشخيصية والتداخلية"، وذلك بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي أهمية الأشعة التشخيصية والتداخلية كتخصص طبي أثبت كفاءته في علاج العديد من الأمراض دون تعريض المريض للخطر، مشيداً بالقائمين علي تنفيذ هذا اليوم العلمي والموضوعات التي قدمها لأطباء الأشعة في القطاعات المختلفة، الى جانب تبادل الأفكار والنقاشات والتعاون العلمي بهدف تقديم خدمه طبية علاجية متميزة للمرضى.

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وقال الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية ان اليوم العلمي تضمن ١١ محاضرة في مجالات الأشعة التشخيصية والتداخلية وتصوير القلب والذكاء الاصطناعي في مجال الأشعة، قدمها ٨ محاضرين من قسم الاشعة بالاضافة لمحاضرة من قسم الباثولوجي بحضور أساتذة من قسم جراحة القلب والصدر، وقسم الاشعة بكلية طب الازهر، والأطباء من الكلية والمستشفى الجامعي والمستشفيات المختلفة.

وذكر الدكتور محمد زاكي مراد رئيس اليوم العلمي بأنه تضمن ايضاً محاضرات متميزة في عدد من المحاور الهامة في مجال علوم الاشعة قدمها كلاً في تخصصه الدقيق ومجال وحداتهم المتخصصة في القسم كوحدة الاشعة التداخلية ووحده تصوير القلب ووحدة الباكس والتصوير الرقمي.

وأضاف الدكتور أحمد مختار ابو دهب مقرر المؤتمر ومنسق النشاط العلمي بالقسم بأن هذه اليوم العلمي خطوة في سلسلة أنشطة علمية متتالية سيقدمها قسم الاشعة، في نطاق الاهتمام بالنشاط العلمي وجزء من اعتماد القسم لعمل وحدة البحث العلمي والتدريب التي كان من ضمن أنشطتها هذا اليوم، ومن المقرر أيضًا أن تعمل الوحدة علي انشاء مجلة علمية متخصصة للقسم.

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