والد فقيد إعلام سوهاج: ابني كان رايح يشتري أكل رجعلي جثة

" كان رايح يشتري أكل للبيت من المراغة واخد الموتوسيكل عشان يجي بسرعة.. وراح مرجعش.. يا وجع قلبي عليك يا ضنايا"، بهذه الكلمات بدأ اسماعيل عبدالرحمن، والد الطالب بكلية الآداب قسم الإعلام المدعو أحمد إسماعيل، فقيد مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، حديثه مع موقع صدى البلد.

وأوضح الأب الخمسيني، أنه أثناء تواجد نجله المذكور بالمنزل قرر أن يذهب ليحضر طعام جاهز من أحد المطاعم الشهيرة بمركز المراغة، وقرر أن يصل إلى المطعم بالموتوسيكل الخاص به، وتفاجئ الاب باتصالًا هاتفيًا من الاسعاف، بإنهاء حياة نجله في حادث تصادم سيارة به اثناء قيادته الموتوسيكل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده حتف طالب بكلية الآداب قسم الإعلام بجامعة سوهاج، في حادث تصادم بالطريق الزراعي "حي الياسمين" بحري المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة قيادة ستيني، إختلت عجلة القيادة بين يديه وإصطدم بموتوسيكل قيادة المدعو (أحمد إسماعيل عبد الرحمن- 21 سنة- طالب بكلية آداب قسم إعلام- ويقيم دائرة المركز)، وانتهت حياته قبل نقله إلى مستشفى المراغة المركزي؛ إثر إصابته بنزيف حاد بالمخ.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بدفن جثمان الطالب.