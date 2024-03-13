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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لإزالة الإشغالات بشوارع طوخ في القليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ حملة لإزالة الاشغالات بالشوارع وذلك للعمل على سيولة حركة سير المواطنين فى إطار توجيهات اللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ.
وقام خليل عبدالعظيم نائب رئيس المدينة بحملة اشغالات للتصدى لظاهرة الاشغالات بشوارع المدينة استهدفت الحملة شارع حسين سليمان بعد عملية الرصف فيما التنبيه مشددا على أصحاب المحال العامة بعدم اشغال الطريق وليشعر المواطن بتحسن الخدمات وحالة الشارع بعد رصفة.
من ناحية اخرى وجه عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يرتفع حجم المخلفات التى يتم رفعها خلال شهر رمضان، ما يتطلب رفع الجاهزية الكاملة لفرق ومعدات النظافة لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه. 
كما وجه المحافظ بتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.
وكان محافظ القليوبية قد أجرى بجولة ميدانية  لمتابعة انتظام منظومة النظافة الجديدة بمدينة الخصوص وحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة.
وشملت جولة اليوم المرور بمدينة الخصوص بمحور الخصوص الجديد ثم محور طريق شركات البترول مرورا بكوبري مسطرد وشارع  15 مايو ومحور الفريق العصار، وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة وشارع أحمد عرابي  بحي غرب شبرا الخيمة.
وخلال الجولة، تفقد محافظ القليوبية محور مدينة الخصوص، موجهاً باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من على الجانبين، والاهتمام بصيانة المعدات، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي القمامة بشوارع المدينة.
وتفقد المحافظ الجزيرة الوسطى بشارع 15 مايو بحي غرب شبرا الخيمة، موجها باستغلال مساحات من الجزيرة لإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب، وتساهم في التطوير الحضري لتلك المناطق.

طوخ مجلس مدينة طوخ محافظ القليوبية القليوبية منظومة النظافة الجديدة

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