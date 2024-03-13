قتلى وجرحى جراء غارة إسرائيلية عند مفرق الحوش في صور جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الأربعاء، باستشهاد شخصين في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة كانا يستقلانها عند مفرق الحوش في صور.

وقالت قناة "المنار"، إن سيارة تعرضت لهجوم على الطريق الواصل بين صور وبلدة الناقورة جنوب لبنان.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن شخصاً آخر كان ماراً أصيب في الهجوم، كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن القصف الإسرائيلي على طريق صور استهدف سيارة ودراجة نارية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية إن صاروخين أطلقا من لبنان حوالي الساعة 9:00 صباحا سقطا في مناطق مفتوحة شمال هضبة الجولان المحتلة.