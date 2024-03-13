إزالة 44 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وقال المحافظ إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ 22.

وأضاف أن تلك الحملات أسفرت عن إزالة 44 حالة تعدٍ بمساحة 6719 متر مبانٍ، وحالة تعدٍ بمساحة 18 قيراطا على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة بجميع أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.