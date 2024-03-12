محافظ الشرقية: المشروعات العملاقة نقلة نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين البنية التحتية، خاصة في قطاع الطرق والكباري؛ ليشعر المواطن بحجم المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ والتي تمثل نقلة نوعية تُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل المدن.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ بمدينة فاقوس؛ لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة؛ للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في القطاعات الخدمية والتنموية.

وذكرت المحافظة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن المحافظ بدأ جولته بمتابعة أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق فاقوس / أبو شلبي بطول 9 كم والمُنفذ على مرحلتين الأولى تبدأ من كوبري السحارة وصولاً لمفارق أبو شلبي بطول 3 كم وبتكلفة 25 مليون جنيه بمعرفة مديرية الطرق والنقل، والمرحلة الثانية تبدأ من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كراسيع بطول 6 كم وبتكلفة 21 مليون جنيه بمعرفة جهاز تعمير سيناء؛ وذلك لدفع عجلة العمل بالطريق؛ والذي يمثل محوراً مرورياً جديداً؛ يُسهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.



واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من رئيس مركز ومدينة فاقوس محمد الأباصيري عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق، وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من رصف مسافة 2.7 كم بمتوسط عرض 9.5 متر، ووضع طبقات الأساس أمام الكتلة السكنية على مسافة 300 م من المرحلة الأولى بالطريق؛ تمهيداً لبدء أعمال الرصف وتشغيل الطريق امام عبور السيارات والمارة، وكذلك الانتهاء من وضع طبقات الأساس بالمرحلة الثانية من الطريق بطول 6 كم اتجاه واحد ومتوسط عرض 11 مترا، وذلك بتكلفة إجمالية 46 مليون جنيه.



ووجه المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بتكثيف ورديات العمل بالطريق لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مستوى الخدمات بقرية سواده المؤداة لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، حيث وجه رئيس المركز بمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول.



وتابع المحافظ أعمال الرصف ورفع الكفاءة الجارية بشارع المنيسي بطول ٢,٥ كم وعرض ١٢م وكذلك أعمال رصف الشوارع المتفرعة بالحارة اليمنى باتجاه كوبري السحارة ببلاط الإنترلوك بتكلفة إجمالية ١٤ مليونا و٨٠٠ ألف جنيه.

وشدد على رئيس المركز بمراعاة أماكن صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة وخطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.



كما تابع المحافظ استكمال أعمال رصف امتداد شارع الجلاء بمنطقة منية المكرم ببلاط الإنترلوك بدءا من التأمين الصحي حتى مفارق طريق الصوالح وتفريعاته بطول ١,٥ كم وعرض ٩م وبتكلفة ٤ ملايين و٨٠٠ ألف جنيه، مؤكدا أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن والأحياء؛ لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وتفقد المحافظ - أيضا - المركز الطبي بفاقوس لمتابعة سير انتظام العمل به، والتزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات ومواعيد العمل الرسمية، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على المركز.



واختتم المحافظ جولته التفقدية، بمركز فاقوس بمتابعة انتظام العمل داخل مكتب بريد "منية المكرم" وتعرف من العاملين على الخدمات المقدمة للمواطنين .