ستريت جورنال تكشف فظائع الاحتلال.. جرد الفلسطينيين من ملابسهم لـ6 ساعات وعذبهم

كشفت صحيفة “ذا وول ستريت جورنال” الأمريكية فظائع ارتكبت ضد المعتقلين الفلسطينيين.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن معتقلين فلسطينيين سابقين لدى إسرائيل أكدوا تعرضهم للضرب والإهانة والإجبار على الركوع بوضعيات جلوس مهلكة لأكثر من 20 ساعة.

وذكر المعتقلون للصحيفة أن قوات الاحتلال جردتهم من ملابسهم لأوقات طويلة وأثناء الاستجواب.

وأوردت الصحيفة الأمريكية ما قاله الصحفي الفلسطيني المعتقل سابقا محمد عبيد الذي قال: "الاحتلال استجوبني 6 ساعات دون ملابس، والجنود تناوبوا على ضربي".

وأضاف الصحفي المعتقل سابقا محمد عبيد: "الجنود طلبوا مني مسح الدماء عن وجهي لالتقاط صورة أمام علم إسرائيل".

وتابع: "الاحتلال أطلق سراحي دون توجيه اتهامات بعد 40 يوما من الاحتجاز".

من جانبها، ذكرت المعتقلة السابقة هبة غبن في معتقلات إسرائيل: "هددوني بالصعق بالكهرباء وقاموا بربط أيدينا وأرجلنا".

وحول ذلك، قال مدير بلجنة مناهضة التعذيب بإسرائيل:"المعتقلون الفلسطينيون معزولون ومحتجزون دون حق الاستعانة بمحام".

