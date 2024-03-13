ارتفاع أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء.. البرميل فوق الــ82 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء وسط توقعات بطلب عالمي قوي، بما في ذلك في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم.

يأتي ذلك رغم أن التضخم الأمريكي الثابت إلى حد ما لم يغير بشكل كبير التوقعات فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبا، وفقا لرويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 46 سنتًا، أو 0.6 بالمائة، إلى 82.38 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت السعودية، وفق ما أفادت به صحيفة ذا آراب نيوز.

وارتفع سعر عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل47 سنتا، أو 0.6 بالمائة، إلى 78.03 دولارا.

وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بتوقعاتها لنمو قوي للطلب على النفط عالميا عند 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 وبقدر 1.85 مليون برميل يوميا في 2025 ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام.

وفي مؤشر آخر على الطلب الصحي، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية ومخزونات الوقود الأسبوع الماضي، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

