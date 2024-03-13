مسلسل إمبراطورية ميم.. 10 نصائح لتربية ابن شخصيته مستقلة مثل مروان

مسلسل "إمبراطورية ميم" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم استيقاظ خالد النبوي (مختار) وهو وسط أولاده ال٦ ، برفقة شيقته مديحة (نشوي مصطفي) المقيمة معهما فى نفس المنزل ثم أتفق معهما على تحديد يوم لزيارة مقابر والدتهم متوفية.

وذهب مروان مختار (نور النبوي) يرشح نفسه فى انتخابات رئيس إتحاد طلاب الجامعة وينافس إحدى أصدقائه ليفوز فى نهاية الأمر.

10 نصائح لتربية ابن شخصيته مستقلة زى مروان

فى أطار هذا كشف الدكتور سلمان إمام استشارى الطب النفسي عن عشر نصائح لتربية ابنك/ابنتك بشخصية مستقلة:

تشجيع الاستقلالية: قم بتشجيع طفلك على اتخاذ قراراته الخاصة وتحمل مسؤولية أفعاله. اعطه فرصة لاتخاذ القرارات البسيطة مثل اختيار ملابسه أو ترتيب ألعابه.

تعزيز الثقة بالنفس: قدم الدعم والتشجيع لطفلك واعتبر إنجازاته الصغيرة. ساعده على تطوير مهاراته واعتماده على نفسه، وقم بتعزيز ثقته في قدرته على التحمل والنجاح.

تعليم المهارات الحياتية: قم بتعليم طفلك مهارات يومية مثل الطبخ وترتيب الغرفة وإدارة المال. هذه المهارات تمكنه من الاعتماد على نفسه في المستقبل.

تشجيع التفكير النقدي: قم بتشجيع طفلك على التفكير بشكل مستقل وتحليل المواقف والمشاكل. اطرح أسئلة مفتوحة واستمع إلى آراءه واحترام وجهات نظره.

تعزيز المسؤولية: قم بتعيين مسؤوليات لطفلك في المنزل، مثل تنظيف غرفته أو رعاية حيوان أليف. هذا يساهم في تعزيز مسؤوليته والاعتماد على نفسه.

التشجيع على اكتشاف الهوايات والاهتمامات: ساعد طفلك على اكتشاف ما يستمتع به ويثير اهتمامه. قد يساعده ذلك على تطوير هواياته الخاصة وتعلم مهارات جديدة.

تعزيز التفاعل الاجتماعي: قم بتشجيع طفلك على التواصل والتفاعل مع الآخرين. دعه يشارك في الأنشطة الاجتماعية والمجتمعية، وهذا يساعده على بناء علاقات وتعلم مهارات التواصل.

تعليم إدارة الوقت: ساعد طفلك على فهم أهمية إدارة الوقت وتنظيم المهام. قدم له جدولًا يوميًا وقم بتحديد وقت للدراسة واللعب والراحة. هذا يساعده على تنظيم وقته بشكل فعال.

تشجيع المبادرة: قم بتشجيع طفلك على اتخاذ المبادرة وتطوير أفكاره الخاصة. دعه يقترح حلولًا للمشاكل وتنفيذ مشاريعه الشخصية.

تقديم الدعم العاطفي: قم بتقديم دعم عاطفي لطفلك وتعزيز شعوره بالأمان والثقة. كن متواجدًا للاستماع إلى مشاكله ومخاوفه وتقديم المشورة والدعم اللازم.

تذكر أن تربية شخصية مستقلة تستغرق الوقت والصبر، يجب أن تكون قدوة لطفلك وتوفر له الفرص المناسبة للتعلم والنمو. قد يواجه طفلك بعض التحديات والصعوبات في البداية، لذا يجب أن تكون مستعدًا لتقديم الدعم والتوجيه له في رحلته نحو الاستقلالية.