إمبراطورية ميم الحلقة 1.. احتفال خالد النبوي بعيد ميلاد شقيقته

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم إستيقاظ خالد النبوي (مختار) وهو وسط أولاده ال٦ ، برفقة شيقته مديحة (نشوي مصطفي) المقيمة معهما فى نفس المنزل ثم أتفق معهما على تحديد يوم لزيارة مقابر والدتهم متوفية.

وظهرت مني مختار ابنه خالد النبوي (هاجر السراج) التى تعمل معيدة فى إحدي الجامعات، وقدمت نفسها للطلاب.

وذهب مروان مختار (نور النبوي) يرشح نفسه فى انتخابات رئيس إتحاد طلاب الجامعة وينافس إحدى أصدقائه ليفوز فى نهاية الأمر.

وظهرت حلا شيحا وهى تشتكي ابنة مختار (خالد النبوي) لمديرة المدرسة ، بعد أن تصادمت مع ابنتها.

واحتفل مختار وأولاده بعيد ميلاد شقيقته مديحة (نشوي مصطفي) فى منزلهما.

ومسلسل إمبراطورية ميم يعرض حصريا على قناة dmc

ملخص الأحداث:

مسلسل "إمبراطورية ميم" تدور أحداثه بإطار الدراما الإجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

أبطال المسلسل:

المسلسل بطولة خالد النبوي، حلا شيخة، نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.