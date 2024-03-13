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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة تهدئة.. هذا ما قاله جانتس لنتنياهو بعد زيارته لواشنطن

جانتس
جانتس

قال الوزير بمجلس الحرب الصهيوني بيني جانتس، والذي زار واشنطن مؤخرًا واجتمع بقيادات أمريكية بمن فيهم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إنه يريد التحرك بشكل موحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وفي رسالة إلى رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، قال جانتس: "علينا التحرك بشكل موحد في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين".

وذكر جانتس في رسالة إلى نتنياهو: "مجلس الحرب بأكمله متحد للعمل في رفح، وعلينا جميعا أن نسمح بدخول المساعدات الإنسانية".

وأضاف: "أقول لكل شرائح المجتمع بمن فيهم المتدينون إن الدولة بحاجة لكم جميعا"، مؤكدًا أن هناك حاجة لتمديد الخدمة للجنود النظاميين في الجيش.

واعتبر ان قرار انشقاق جدعون ساعر عن حزبه قرار خاص به وحده ولا يمثل رأي كثيرين.

 

بيني جانتس نتنياهو

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